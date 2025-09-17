Бійці полку Nemesis у серпні знищили російські засоби ППО на суму $80 млн

У серпні оператори 412-го полку Nemesis уразили два ЗРК “Тор-M2”, пускова установка ЗРК “Бук-M3” і РЛС від ЗРК “Бук-M2”.

Сукупна вартість уражених об’єктів оцінюється приблизно в $80–90 млн, повідомляють Сили безпілотних систем.

“Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо”, – йдеться у повідомленні.