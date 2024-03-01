“Безпекові угоди наближають нашу державу до більших можливостей” , – Зеленський

Кожна безпекова угода наближає Україну до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Фейсбуці.

За словами Зеленського, “маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією”.

“Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах”, – підкреслив Зеленський.

На його переконання, “що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють”.

Зеленський подякував усім лідерам і державам, які допомагають Україні.