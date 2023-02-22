Бездротові навушники Marshall Minor III TWS Black: зручність та функціональність

Marshall Minor III TWS Black – це бездротові навушники-вкладиші від відомого британського бренду Marshall, який спеціалізується на аудіообладнанні. Компанія стала відомою завдяки своїм гітарним підсилювачам, які використовували багато відомих музикантів. На ринку – з 1962, що говорить багато про що.

Модель Marshall Minor III є третім поколінням бездротових навушників Marshall Minor та пропонує безліч покращень порівняно з попередніми версіями.

Навушники мають класичний дизайн у вигляді вкладишів та доступні у чорному кольорі. Батарея навушників забезпечує до 25 годин роботи без заряджання, що робить їх ідеальним вибором для повсякденного використання. Вони оснащені технологією Bluetooth 5.2, що забезпечує стабільне та швидке з’єднання з пристроєм.

Marshall Minor III TWS Black має також технологію активного шумозаглушення (ANC), яка дозволяє ізолювати вас від навколишніх звуків. Крім того, у них є кнопка, яка дозволяє легко перемикатися між треками, змінювати гучність та приймати дзвінки.

Як і багато інших навушники від Marshall, Minor III TWS має якісний звук, який відрізняється чистотою та насиченістю. Вони ідеально підходять для прослуховування музики у високій якості.

Особливості та переваги

Перерахуємо особливості та переваги навушників Marshall Minor III TWS Black:

Якісний звук: ці навушники забезпечують насичене та детальне звучання з глибокими басами та високими частотами. Крім того, вони мають вбудований процесор для покращення якості звуку.

Зручність та комфорт: завдяки ергономічному дизайну та трьом розмірам змінних амбушюрів у комплекті, Marshall Minor III ідеально підходять для різних типів вух та забезпечують комфортне носіння протягом тривалого часу.

Бездротовий формат: навушники працюють за технологією Bluetooth, що дозволяє вільно переміщатися без обмежень кабелів та проводів. Батарея навушників забезпечує до 5 годин безперервної роботи, а з додатковим зарядним кейсом час роботи збільшується до 25 годин.

Кнопки керування: навушники мають кнопки керування, які додають зручності при прослуховуванні музики, відповідати на дзвінки, перемикатися між треками та активувати голосовий помічник без телефону.

Захист від поту та води: навушники мають стандартний захист від вологи та поту (IPX5), що робить їх ідеальним вибором для занять спортом та прослуховування музики на вулиці у будь-яку погоду.

Поціновувачи якісного звуку вважають, що Marshall Minor III можуть зацікавити людей, які цінують потужний звук та комфорт при використанні бездротових навушників. Також вони можуть бути привабливими для тих, хто шукає стильний та елегантний дизайн. Marshall Minor III підходять також для використання у повсякденному житті, включаючи прослуховування музики, перегляд фільмів та серіалів, а також для дзвінків.