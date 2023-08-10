Bentley Continental GT Convertible – кабріолет, який змінює правила гри

Bentley Continental GT Convertible – це вищий показник розкоші та ексклюзивності в сегменті кабріолетів. Ця модель втілює у собі винятковий об’єднаний досвід інженерії та технологій. З неймовірними технічними характеристиками та розробкою дизайну, авто відкриває новий рівень можливостей для тих, хто бажає відчути абсолютний комфорт та вільну атмосферу кабріолету.

Сила та Динаміка

Під капотом Bentley Continental GT Convertible ховається справжнє джерело сили – потужний двигун, який готовий розганяти цю машину з вражаючою динамікою. Він має наступні характеристики:

Тип: 6.0-літровий W12 бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом

Потужність: до 626 к.с.

Крутний момент: до 900 Нм.

Трансмісія: 8-ступінчаста автоматична трансмісія.

Високоефективний мотор працює в гармонії з передовими технологіями, забезпечуючи неймовірний рівень прискорення та керованості. Від кожного натискання педалі акселератора ви відчуваєте миттєву відповідь та потужність, яка змінює ваші уявлення про кабріолети.

Дизайн та Розкіш

Зовнішній вигляд Convertible відзначається потужною гармонією між спортивністю та елегантністю. Кожна лінія створена з метою вираження вишуканості та потужності. При цьому зберігається класичний інтер’єр, де кожна деталь обробки, від найкращої шкіри до дорогоцінного дерева, надає вам неперевершений комфорт та естетичне задоволення.

Інтер’єр та комфорт:

2+2 сидіння.

Високоякісні матеріали обробки, включаючи дорогоцінну шкіру та натуральне дерево.

Масажні та обігрівальні функції сидінь.

Персоналізована атмосфера освітлення.

Технології:

12.3-дюймовий сенсорний екран інфотейнменту.

Звукова система від найкращих аудіопрофільних компаній.

Прогресивна система керування та навігації.

Додаткові пакети асистентів безпеки.

Кабріолет є символом вільності та відкритості на дорозі. Але Bentley Continental GT Convertible пропонує це в поєднанні з розкішшю, яку неможливо перевершити. Відчуйте свободу вітру у волоссі, розкривши дах, та насолоджуйтесь найвищим рівнем комфорту та управління.

Вартість, яка виправдовує купівлю

Купівля Continental GT Convertible – це інвестиція у вишуканий дизайн, технологічну перевагу та незабутній досвід. Ціна цієї моделі відображає її ексклюзивність та вищий статус. Авто є справжнім втіленням мрії та можливістю відчути справжній драйв на кожній дорозі.

Bentley Continental GT Convertible – це доказ того, що кабріолет може бути більше, ніж просто автомобілем. Це витончений симбіоз потужності, комфорту та стилю. Модель змінює правила гри у сфері кабріолетів, втілюючи в собі справжню досконалість.