Байден прокоментував удар по лікарні в секторі Гази

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що вибух лікарні в секторі Гази «має такий вигляд, наче це зробила інша команда», а не Ізраїль.

Про це повідомляє CNN.

«Суть у тому, що я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і, судячи з того, що я бачив, схоже, що це зробила інша команда, не ви», — сказав він.

17 жовтня палестинці заявили, що Ізраїль ударив по лікарні в секторі Гази, внаслідок чого загинуло кілька сотень людей.

Водночас армія оборони Ізраїлю заявила, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази спричинила невдала ракета палестинського Ісламського джихаду.

У заяві йдеться про те, що «аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару».