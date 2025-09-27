Атака по енергетиці Чернігівщини: без світла 177 населених пунктів, майже 54 тисячі абонентів

Російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області: без електропостачання залишилися 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів — близько 54 тисяч абонентів, повідомило «Чернігівобленерго». Аварійні бригади вже працюють, однак через масштаби ушкоджень відновлення може затягнутися.

За даними компанії, енергетики оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але ситуація «дуже складна». Споживачів просять зберігати терпіння та інформаційну тишу, за можливості підготуватися до аварійних відключень. «Ворог підступний, передбачити його подальші кроки неможливо», — наголошують в обленерго.

Жителів закликають дбати про безпеку: під час повітряної тривоги триматися подалі від об’єктів електропостачання та обов’язково переміщуватися в укриття.

