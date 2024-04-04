Суспільство

Атака дронів на Харків: з-під завалів витягнули чоловіка

4 Квітня 2024 09:54
харків, дрони
Ворожий дрон / Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки дронами на Харків загинули 4 людини, 12 поранені, одного чоловіка врятували з-під завалів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та ДСНС у Telegram.

“У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо”.

Один з безпілотників влучив просто у 14-поверхівку: є руйнування з 8 по 12 поверх. Загинула 68-річна жінка. 

Раніше повідомлялося, що коли профільні служби приїхали на місце влучання, то окупанти завдали повторного удару, вбивши 3 рятувальників.

Працівники ДСНС у цей час проводили операцію з порятунку 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі. 

Під час удару ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також травмовані одна медична сестра та 9 мирних мешканців.

У ДСНС повідомили, що 67-річного чоловіка з-під завалів вдалося врятувати. 

“До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. Чоловік отримав незначні ушкодження”.

За даними прокуратури, у м. Лозова пошкоджене цивільне підприємство. Також зафіксовані влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури у Харківській області.  


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