Суспільство

Армія РФ атакувала Україну 24 Шахедами

22 Травня 2024 08:34
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дрони
Шахед / Getty Images

У ніч на 22 травня росіяни атакували 24-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”, усі вони знищені.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 “Шахеди”. Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей”.

Повідомляється, що загарбники запускали дрони з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.


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