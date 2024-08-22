Суспільство

Американське посольство попередило громадян США про можливі російські удари по Україні на День Незалежності
22 Серпня 2024 10:49
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День Незалежності, сша
Прапор США / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, попередили про підвищену небезпеку російських атак до Дня Незалежності.

Про це повідомляє посольство США.

“Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв’язку з Днем Незалежності України 24 серпня”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві рекомендують слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.


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