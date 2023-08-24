Америка ввела санкції проти матері Кадирова та низки посадовців РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти директора табору “Артек” в окупованому Криму Костянтина Федоренка, матері Кадирова та інших посадовців.

Про це повідомляє Мінфін США.

До санкційного списку також увійшли голова так званої “Юнармії” Севастополя Володимир Коваленко, ректор підконтрольного РФ Севастопольського держуніверситету Володимир Нечаєв, російський міністр освіти окупованої Запорізької області України Олена Шапурова.

Окрім того, під обмеження потрапили мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, уповноважена з прав дитини в Калузької області Ірина Агєєва, в Ростовській області Ірина Черкасова, в Білгородській області Галина П’ятих.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що США оголосили санкції проти злочинців, причетних до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до рф.

“Вони також стосуються осіб, які сприяли примусовому переміщенню українських дітей до так званих “літніх таборів” на території росії та окупованої росією території України, де вони піддаються проросійському перевихованню. Також санкції торкнуться осіб, які займаються русифікацією шляхом створення та використання навчальних програм в окупованих рф регіонах України”, – наголосив він.

Єрмак зауважив, що Офіс Президента постійно працює з партнерами і українські рекомендації враховуються у санкційних пакетах.

“Санкцій потрібно більше. Продовжуємо працювати”, – написав він.