Суспільство

Адвокат з Києва намагався підкупити представників САП та НАБУ

5 Червня 2024 07:30
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сап, набу
Ілюстративне фото / Getty Images

Столичного адвоката викрили на спробі підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє САП у Facebook.

“За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань.

Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ “НЕК “Укренерго” та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування”.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

Юридична компанія Міллер повідомила, що у вівторок відбулися слідчі дії стосовно одного з адвокатів компанії Олексія Носова.

Його підозрюють в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

У компанії зазначили, що не підозрювали та не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії, тому розривають будь-які відносини з Олексієм Носовим.


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