ЗСУ успішно відбили наступи росіян поблизу 9 населених пунктів, – Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки у районі дев’яти населених пунктів. Тим часом російські окупанти активно вели повітряну розвідку на півдні – здійснили близько 70 вильотів безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни продовжують обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються перегруповувати свої війська на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Від авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Протягом 13 вересня загарбники завдали два ракетних, вісім авіаційних ударів та провели 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. У рамках командно-штабного навчання на полігоні “Брестський” Збройні сили Білорусі відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.

На інших напрямках росіяни обстрілював інфраструктуру України із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ;

– Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне;

– Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка;

– Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка;

– Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка; на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.

– Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв з артилерії понад 25 населених пунктів. Він посилено вів повітряну розвідку безпілотника, здійснивши близько 70 вильотів.

Окрім того, окупаційні війська продовжують мародерство. На ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, зафіксували близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість машин із причепами та завантажені награбованим майном, а за кермом – російські військові. Схожа тенденція спостерігається також у населених пунктах тимчасово окупованих територій на півдні.

У Пологах Запорізької області загарбники виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих їхні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області окупанти масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Генштаб також зазначає, що дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти. Також продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу ворога. Серед росіян все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до госпіталю та уникнути участі в бойових діях в Україні. Значна частина військових не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

Українські військові успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки росіян. Також підтверджено знищення 11 вересня складів з боєприпасами окупантів в районі міста Херсон.