Кримінал

Вночі росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині

7 Серпня 2023 07:55
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ракетний удар

Вночі росіяни вдарили ракетою Синельниківському району Дніпропетровської області, виникла пожежа.

Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак.

“Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються”, – зазначив Лисак.

Він уточнив, що на місці прильоту обійшлося без загиблих та постраждалих.

На ранок 7 серпня російська армія обстріляла Мирівську громаду в Нікопольському районі. Туди прилетіли снаряди важкої артилерії.


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