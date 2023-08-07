Вночі росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині

Вночі росіяни вдарили ракетою Синельниківському району Дніпропетровської області, виникла пожежа.
Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак.
“Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.
Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються”, – зазначив Лисак.
Він уточнив, що на місці прильоту обійшлося без загиблих та постраждалих.
На ранок 7 серпня російська армія обстріляла Мирівську громаду в Нікопольському районі. Туди прилетіли снаряди важкої артилерії.