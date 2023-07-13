Вночі росіяни атакували Київ: ППО збила близько 10 “шахедів”

У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну: на Київщині працювала ППО, на Хмельниччині чули вибухи. У Києві збито близько 10 “шахедів”, зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані.

Про це повідомила місцева влада та уповноважені структури.

Оголошення тривоги почалося близько 23:21 у Сумській області, згодом поступово до небезпечних регіонів додалась Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. О 00:15 тривогу оголосили у Києві та області, згодом – на Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.

У ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами “Калібр”. Про небезпеку також свідчила карта повітряних тривог.

Пізніше стало відомо про вибухи на Хмельниччині та у Кропивницькому. Також про роботу ППО повідомили на Київщині.

Відбої тривоги пролунали після 03:00.

За даними ДСНС падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, врятовано та виведено на безпечну відстань ще одну людину.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.

Також сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці ліквідували. Також ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі у небі над Києвом збито близько десяти “шахедів”. Він не оголосив інформацію про загиблого, про якого до цього говорив мер столиці Кличко.