Війська РФ атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині. Поранено 9 цивільних людей

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по пункту видачі гуманітарної допомоги в селі Козацьке Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

До Козацького приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник і скинули вибухівку на людей.

Як зазначає прокуратура, люди стояли в черзі по гуманітарну допомогу поблизу місцевої школи.

Через атаку поранення дістали 9 цивільних, серед них — учень 10 класу. 16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна. Остаточна кількість потерпілих уточняється.

Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали до Бериславської лікарні місцеві жителі, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).