Від наступу ЗСУ на Херсонщині та HIMARS у рашистів трясуться ноги, – перехоплення

Від наступу українських бійців на Херсонщині російські військові почуваються вкрай знервовано.

У телефонній розмові, яку перехопила СБУ, окупант розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі.

“Чем они только нас не засыпают: и “Градами”, и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших… Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат”, – жаліється окупант і зазначає, що лише від слова “Хаймарси” у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.