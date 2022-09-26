Кримінал

В Одесі прогримів вибух В Одесі пролунав вибух у понеділок, 26 вересня. Місцеве видання “Думська” повідомило про збиття дрону над морем, але додало, що інформація уточнюється. Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів. Поділитися:



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