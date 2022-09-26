В Одесі прогримів вибух

В Одесі пролунав вибух у понеділок, 26 вересня.
Місцеве видання “Думська” повідомило про збиття дрону над морем, але додало, що інформація уточнюється.
Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.
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В Одесі пролунав вибух у понеділок, 26 вересня.
Місцеве видання “Думська” повідомило про збиття дрону над морем, але додало, що інформація уточнюється.
Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.
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