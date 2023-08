В атакованому готелі працював денний табір для дітей, врятувало диво – Міноборони

У готелі Reikartz у Запоріжжі, в який поцілили російські окупанти 10 серпня, був розташований денний дитячий табір.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заклад працював для дітей віком від 6 до 13 років до 18:00 щоденно.

Російська атака розпочалася через годину після закриття.

“Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць”, – пишуть у Міноборони.

They were targeting children.

The Reikartz hotel in Zaporizhzhia, which was hit by a missile attack by Russian terrorists today, is the site of a children's day camp for kids aged 6 to 13. The camp operates until 6 p.m. every day. The strike was launched at 7 p.m. One person was… pic.twitter.com/CBsw4pMJBm