В атакованому готелі працював денний табір для дітей, врятувало диво – Міноборони

У готелі Reikartz у Запоріжжі, в який поцілили російські окупанти 10 серпня, був розташований денний дитячий табір.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заклад працював для дітей віком від 6 до 13 років до 18:00 щоденно.

Російська атака розпочалася через годину після закриття.

“Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць”, – пишуть у Міноборони.