Кримінал

В атакованому готелі працював денний табір для дітей, врятувало диво – Міноборони

11 Серпня 2023 09:29
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У готелі Reikartz у Запоріжжі, в який поцілили російські окупанти 10 серпня, був розташований денний дитячий табір.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заклад працював для дітей віком від 6 до 13 років до 18:00 щоденно.

Російська атака розпочалася через годину після закриття.

“Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць”, – пишуть у Міноборони.


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