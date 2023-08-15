Кримінал

Унаслідок ракетного удару у Львівській області пошкоджено близько 120 будинків

15 Серпня 2023 17:47
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ракетний удар

Близько 120 будинків пошкоджено у Львівській області внаслідок ракетного удару в ніч на вівторок, переважна більшість із них у Львові, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Інформація на 16:30. У нашій області пошкоджено майже 120 будинків – і багатоквартирних, і в приватному секторі”, – написав Козицький.

За його словами, найскладніша ситуація в Залізничному районі Львова, де пошкоджено майже 100 будинків. Найбільші пошкодження зафіксовано в житловому будинку на вулиці Каховській і в медичному коледжі на вулиці Патона. Також пошкоджено будинки на вулицях Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.

“У Львові вибито або пошкоджено близько 500 вікон і понад 40 вхідних дверей. Заміну або ремонт потрібно провести на покрівлях у шести багатоквартирних і чотирьох приватних будинках”, – повідомив начальник обладміністрації.

У селі Ставчани, за його словами, не підлягають відновленню три житлових будинки і стільки ж господарських будівель.

А в селі Суховоля пошкоджено чотири приватні будинки.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару сьогодні вранці у Львівській області постраждали 15 осіб.


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