Унаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області

За минулу добу внаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі, крім того, чотири людини дістали поранень, поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

“За 9 серпня росіяни вбили трьох жителів Донецької області: двох у Зарічному та одного в Часовому Ярі. Ще чотири людини в області за добу дістали поранень”, – написав він.

Крім того, додав Кириленко, “вдалося встановити інформацію про ще шістьох поранених унаслідок удару по Покровську 7 серпня”.