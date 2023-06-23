У Сухопутних військах відреагували на скандал з начальником Одеського ТЦК

Збройні сили України сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення начальника Одеського військкомату.

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.

“Нульовий рівень толерантності до корупції був та залишається принциповою позицією у Збройних силах України. Інформація, що шириться у ЗМІ про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має бути перевірена правоохоронними органами”, – пише пресслужба.

В Сухопутних військах закликали дочекатись офіційних висновків правоохоронних органів й оприлюднення усієї інформації.