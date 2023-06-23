Кримінал

У Сухопутних військах відреагували на скандал з начальником Одеського ТЦК

23 Червня 2023 15:36
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корупція, армія

Збройні сили України сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення начальника Одеського військкомату.

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.

“Нульовий рівень толерантності до корупції був та залишається принциповою позицією у Збройних силах України. Інформація, що шириться у ЗМІ про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має бути перевірена правоохоронними органами”, – пише пресслужба.

В Сухопутних військах закликали дочекатись офіційних висновків правоохоронних органів й оприлюднення усієї інформації.


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