Кримінал

У секретаря Запорізької міськради виявили ознаки незаконного збагачення на 9 млн грн

18 Серпня 2023 17:15
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корупція

Секретар Запорізької міської ради, депутат від Слуги народу та виконувач обов’язків мера Анатолій Куртєв підозрюється у корупції. НАЗК виявило у нього ознаки незаконного збагачення на понад 9 млн грн.

У серпні 2022 року правоохоронці виявили 600 000 грн, $230 000 та 650 євро в помешканні, яке Куртєв орендував зі своїм помічником.

Куртєв у відповідь на запит НАЗК заявив, що начебто нічого не знає про вилучені кошти та квартиру.

Водночас НАЗК встановило, що чиновник все ж таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб. 

Помічник Куртєва, який проживав з ним у квартирі, стверджує, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Проте НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли. 

У декларації за 2020 рік Куртєв не вказав грошових активів, а Державний реєстр платників податків свідчить, що його доходи не дозволили б накопичити вилучену суму протягом 2021-2022 років.


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