Кримінал

У Первомайському пролунав вибух, серед постраждалих є діти

4 Липня 2023 14:37
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війна

Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області фугасним снарядом. Внаслідок атаки постраждали 16 осіб, у тому числі 7 дітей.

Також сталося загоряння кількох автомобілів на парковці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

“На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики”, – зазначив Синєгубов, додавши, що вибух в місті пролунав о 13:35.

У поліції уточнили, що за попередніми даними внаслідок удару по Первомайському дістали поранення 16 людей, серед них — семеро дітей: “Найменшій дитині один рік”.

Доповнено 15:30. Наразі відомо про 31 пораненого внаслідок удару по Первомайському, серед них 10 дітей. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури з приміткою, що дані ще уточнюються.


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