Кримінал

У Києві на блокпосту збили двох військових

25 Липня 2023 10:37
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У ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталася смертельна аварія: водій збив на блокпосту двох військовослужбовців. Внаслідок ДТП один боєць загинув, ще один госпіталізований.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, водій автомобіля у період дії комендантської години рухався проспектом Берестейським, коли наїхав на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм загинув. Іншого нацгвардійця госпіталізували у важкому стані.

Правоохоронці затримали водія на місці події. Слідчі готуються оголосити йому повідомлення про підозру, після чого суд обере запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

Розслідування прокурори почали за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


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