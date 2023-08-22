Кримінал

У Кривому Розі пролунав  вибух

22 Серпня 2023 07:36
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У Кривому Розі зранку 22 серпня пролунав вибух. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, – зазначив Вілкул.

Близько 05:30 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну загрозу для Дніпропетровської області.

Через російську ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

“Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно”, – зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.


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У Кривому Розі пролунав  вибух
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