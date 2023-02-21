Кримінал

У Херсоні російські окупанти обстріляли зупинку, є загиблі та поранені

21 Лютого 2023 14:02
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війна

Російські військові обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні. Є загиблі і поранені, повідомляють кореспонденти Суспільного. Також влучили у магазин та дві багатоповерхівки.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному про 6 загиблих внаслідок обстрілів.

“Наразі інформація уточнюється. Локація на якій ми знаходимося не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу “Град” вдарила і по інших районах нашого міста”, — говорить Плетенчук.


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