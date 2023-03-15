Кримінал

У Харкові пролунав вибух

15 Березня 2023 10:47
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вибух

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях.

“Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!” – закликав Синєгубов.

Пізніше повідомив подробиці: “Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються.”

Ситуацію прокоментував міській голова Харкова Ігор Терехов:

“В районі місця прильоту – жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура.

В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило.”


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