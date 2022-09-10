У Броварах голова РВА продавав виїзд за кордон для волонтерів

На Київщині затримали начальника військової райадміністрації, який брав хабарі за внесення людей до системи “Шлях”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На Київщині викрито та затримано виконувача обов’язків начальника районної військової адміністрації та його радника. Їх звинувачують за статтею ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди).

Проскочило разом із радником налагодили схему отримання хабарів у розмірі 350 тис. грн від представників благодійних організацій. За ці гроші вони обіцяли внести волонтерів до інформаційної бази “Шлях”, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Затримали злочинців одразу після отримання ними на руки 350 тис. грн.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про т.в.о. РВА у Броварах.

За його словами, всі правопорушники, незалежно від займаної посади, повинні бути покарані, зокрема в умовах війни.

“Моя позиція принципова – в умовах війни в державі, незалежно від займаної посади, всі правопорушники мають бути виявлені. Їх покарання буде невідворотним”, – прокоментував Кулеба.