Кримінал

США викликали посла Росії через збиття американського дрона над Чорним морем

15 Березня 2023 07:15
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сша, дрони

Сполучені Штати викликали російського посла, щоб висловити протест через аварію американського безпілотника над Чорним морем після зіткнення з російським військовим літаком, заявив Державний департамент 14 березня.

«Ми безпосередньо співпрацюємо з росіянами… на високому рівні, щоб передати наші рішучі заперечення проти цього небезпечного, непрофесійного перехоплення, яке спричинило збиття безпілотника США», – сказав журналістам речник зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

Цей інцидент є очевидним порушенням міжнародного права, додав речник.

Раніше речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські військові втратили дрон через пошкодження, яких він зазнав під час перехоплення. У заяві американських військових йдеться, що один із двох російських винищувачів, які пролетіли поблизу безпілотника, зачепив гвинт літака, що є порушенням міжнародного права.

Офіційні особи США кажуть, що під час інциденту безпілотник летів над міжнародним повітряним простором.

Росія заперечує причетність до падіння безпілотника в Чорному морі. Міністерство оборони в Москві заявило, що його винищувачі не застосовували зброю і не врізалися в американський безпілотник.

Пізніше посол Росії Анатолій Антонов, якого викликали до Держдепу США після атаки російських літаків на американський безпілотник, заявив, що кремлівський режим не хоче «конфронтації» з Вашингтоном і «воліє не створювати [такі] ситуації».

Американський безпілотник вилетів з бази в Румунії вранці 14 березня. Він мав провести стандартну розвідувальну місію, яка зазвичай триває дев’ять-десять годин. Reaper не був озброєний і знаходився приблизно в 120 км на південний захід від окупованого Криму, коли його перехопили російські Су-27.


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