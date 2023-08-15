Кримінал

Шведська компанія SKF заявила про обстріл Росією її заводу в Луцьку

15 Серпня 2023 16:23
читать на русском →
ракетний удар

Шведська компанія SKF, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл росіян 15 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

“Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав унаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті”, – заявив речник компанії Карл Б’єрнстам.

За його словами, наразі компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, проте  наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працює на заводі в Луцьку.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Серпня 2023 19:28

Україна вважає неприйнятними розмови про вступ України в НАТО в обмін на території, – МЗС
15 Серпня 2023 19:16

Росіяни намагалися повернути позиції біля Урожайного, – Генштаб
15 Серпня 2023 17:09

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку
15 Серпня 2023 15:57

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на фортифікаційні споруди
15 Серпня 2023 15:24

Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 290 млн євро
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки