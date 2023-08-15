Шведська компанія SKF заявила про обстріл Росією її заводу в Луцьку

Шведська компанія SKF, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл росіян 15 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

“Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав унаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті”, – заявив речник компанії Карл Б’єрнстам.

За його словами, наразі компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, проте наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працює на заводі в Луцьку.