Кримінал

Росіяни ударили авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові: 4 людей загинули

10 Липня 2023 08:57
97
читать на русском →

Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові – вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Як зазначається, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

“Одинадцять людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Липня 2023 12:50
90

В НАТО домовились спростити шлях вступу України до Альянсу, – Кулеба
10 Липня 2023 13:25
23

Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі. ПВК пропонували варіанти працевлаштування, – Пєсков
10 Липня 2023 11:55
56

В Україні вже будують завод з виробництва “Байрактарів”
10 Липня 2023 11:22
51

Вступ у НАТО підтримують 89% українців (опитування)
10 Липня 2023 08:57
97

Росіяни ударили авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові: 4 людей загинули
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки