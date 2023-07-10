Росіяни ударили авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові: 4 людей загинули

Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові – вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Як зазначається, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

“Одинадцять людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області.