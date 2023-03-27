Кримінал

Росіяни почали скидати з дронів неконвенційні гранати з хімічною вибухівкою

27 Березня 2023 20:42
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війна

Російські окупанти почали скидати на позиції українських сил гранати з хімічною вибухівкою з дронів, що заборонено міжнародними конвенціями.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

“Ворог застосовує хімічні боєприпаси – скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином”, – сказав речник ЗСУ.

За його словами, 23 березня у росіян був “пробний варіант” скидання такої вибухівки – було зафіксовано один випадок. Наступного дня вони вже скинули дві вибухівки, а за вчорашній день – шість.

Він наголосив, що така зброя не є конвенційною.

Перший дрон з такою вибухівкою, за його словами, було збито місяць тому на Запорізькому напрямку. Боєприпас у вигляді гранати К-51 не розірвався.

“Якщо потрапляє в окоп або бліндаж, треба мати протигаз або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози”, – зазначив Дмитрашківський.


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