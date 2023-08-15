Росіяни авіабомбами та артилерією атакували два райони в Донецькій області

Російські війська сьогодні, 15 серпня, авіабомбами та артилерією атакували два райони в Донецькій області. Внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 08:30 окупанти атакували село Північне міста Торецька із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого зазнали поранень двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та смт Ямполі.

“Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок”, – йдеться у повідомленні.

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду. Правоохоронцями вже здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.