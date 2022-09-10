Кримінал

Російські війська потрапили в котел в Ізюмі, – Бутусов

10 Вересня 2022 20:12
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Підрозділі кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюму, і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ дуже акуратно та ефективно знищують ворога.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділі кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюму, і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора дорога – знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма. Усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих, хто чинить опір, – послідовно та акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ”, – розповів журналіст.


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