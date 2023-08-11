Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, загинула дитина

Росіяни зранку завдали ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

“Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.

Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!”, – повідомила Оніщук.

В МВС повідомили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по території області.

Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.