Кримінал

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду

9 Серпня 2023 07:48
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обстріл

Російські окупанти з важкої артилерії обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є жертва і троє поранених, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

“З вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь і Марганецьку громаду. Загинув 18-річний молодий чоловік. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 і 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення”, – повідомив він.

За його словами, також пошкоджено церкву, 5 приватних будинків, 2 господарські будівлі, авто, кілька ліній електропередач.


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