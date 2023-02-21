Кримінал

Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранений чоловік Внаслідок обстрілу Куп’янська вдень 21 лютого поранення зазнав 68-річний чоловік. Про це повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Обстріл Куп’янська стався близько 13:00. Поділитися:



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