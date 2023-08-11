Кримінал

Окупанти обстріляли 5 районів Харківщини: є загибла та поранені

11 Серпня 2023 08:46
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обстріл

Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомив керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

По с. Подоли Куп’янського району ворог вдарив керованою авіабомбою. Зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

У с. Кучерівка Куп’янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.

У c. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.


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