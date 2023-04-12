Обстріл Дворічної на Харківщині: є загиблі

Внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району 12 квітня є поранені та загиблі.
30-річна жінка та 40-річний чоловік перебувають у тяжкому стані, їх ушпиталили, йдеться у повідомленні керівника обладміністрації Олега Синєгубова.
О 17:22 прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу, який стався близько 13:15, отримала поранення 63-річна жінка, загинув 71-річний чоловік.
Ще один обстріл стався о 15:40: поранений 75-річний чоловік помер у лікарні.
Також внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.
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