Неякісна військова форма: директорові швейної фабрики вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директорові підрядної організації, яка надала неякісну військову форму на понад 35 мільйонів гривень.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Із переможцем державних закупівель уклали три прямих договори. Він мав поставити формений одяг на суму понад 35 мільйонів гривень, що і зробив.

Однак під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що військова форма не відповідає технічним умовам, і її не можна використовувати за цільовим призначенням.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, у їхніх автівках, офісних і виробничих приміщеннях. Для відшкодування завданих збитків на тимчасово вилучене під час обшуків майно суд наклав арешт.

Директорові швейної фабрики повідомили підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для притягнення всіх причетних до «схеми».