Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі завдали російські окупанти 22 березня. Внаслідок атаки щонайменше 18 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)”, – зазначив він.

За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, семеро – у середньому.