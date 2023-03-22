Кримінал

Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

22 Березня 2023 13:55
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Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі завдали російські окупанти 22 березня. Внаслідок атаки щонайменше 18 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)”, – зазначив він.

За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, семеро – у середньому.


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