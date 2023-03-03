На Сумщині СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила, що підозрює настоятеля одного із храмів УПЦ МП у Сумській області у співпраці з російським ФСБ.

СБУ вважає, що протоієрей за завданням спецслужб країни-агресора збирав інформацію про розташування частин сил оборони в Шосткінському районі Сумської області, насамперед місця розміщення командних пунктів та складів з артилерійським озброєнням ЗСУ, і для цього вів приховану фото- та відеозйомку українських об’єктів у прикордонній зоні.

За даними СБУ, росіяни використали отриману від агента інформацію для проведення ракетних та артилерійських ударів та диверсійних вилазок.

Підозрюваного затримали при спробі передати росіянам закриті відомості про посадових осіб місцевих військових адміністрацій.

Протоієрею повідомлено про підозру за статтею про держзраду в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.