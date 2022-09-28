На Південнобузькому напрямку ЗСУ зупинили вогнем ворожу диверсійну групу

Оперативна обстановка на Південнобузькому напрямку напружена, але контролюється Силами оборони. Наразі суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає. Стрілецьким боєм зупинено ДРГ ворога.

Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

«Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає. З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти в тилу наших підрозділів, вчиняючи вогневий та психологічний тиск. Ніч пройшла під обстрілами в Нікопольському районі.

Зокрема, за інформацією пресслужби, російські війська випустили близько 50 реактивних та крупнокаліберних снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних обійсть, 7 господарчих споруд, зупинку громадського транспорту, легкові автомобілі, лінії електропередач та газогони. Попередньо, постраждалих немає.

Крім того, 5 реактивних керованих ракет системи С-300 вночі ворог випустив по об’єктах промислової інфраструктури Миколаєва. Без втрат та постраждалих.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів у Новоолександрівській громаді Херсонщини.

Упродовж ночі ворог втратив 4 особи в живій силі та один військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.