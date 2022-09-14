Моральний стан окупантів на півдні України дуже підірваний успіхами ЗСУ на сході – ОК “Південь”

Морально-психологічний стан підрозділів окупаційної російської армії на півдні України дуже підірваний, зокрема успіхами Збройних сил України на Харківщині, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Вони усвідомлюють, що якщо і там уже так потужно пішли, то і тут у них перспективи дуже сумні, тому їм залишається хіба що скласти зброю і перейти в обмінний пункт”, – сказала Гуменюк на брифінгу в Києві.

Вона уточнила, що “певні процеси є”, пов’язані із переходом у полон російських солдатів, але їх наразі не розкривають. “Вони (РФ) також відстежують цю ситуацію і дуже засмучуються, розуміючи, скільки народу їхнього переходить і втрачає позиції. Нас цей процес цілком влаштовує, ми тримаємо його під егідою інформаційної тиші, продовжуємо роботу”, – пояснила Гуменюк.

Вона розповіла, що ЗСУ продовжують роботу зі знищення понтонних переправ, припинення налагодження будь-яких альтернативних способів переправлення потужностей ворога, там, де вони намагаються за допомогою барж, поромів і понтонів перетягувати важку техніку, боєприпаси. “Ми влучаємо і зупиняємо цей процес”, – зазначила речниця.

Крім того, вона повідомила про знищення за останню добу трьох російських складів із боєприпасами. “Але все те, що вони підтягнули туди, чекаючи на наші активні дії, ще має певний ресурс. Тобто ще є запаси, які вони туди натягали”, – зазначила Гуменюк.