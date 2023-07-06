Кримінал

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу у Львові збільшилась до п’яти

6 Липня 2023 15:36
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ракетний удар, Львів

Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного обстрілу Львівщини збільшилась до п’яти. З-під завалів дістали ще одне тіло жінки.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі відомо про 5 загиблих, це: 32-річна Анастасія, її 60-річна мама Мирослава, 35-річний Михайло, 63-річна Ірина та жінка, особу якої поки що не розголошували.

За даними ДСНС, кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 людей. Врятовано — 7 людей, евакуйовано — 64.

Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам.


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