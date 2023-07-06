Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу у Львові збільшилась до п’яти

Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного обстрілу Львівщини збільшилась до п’яти. З-під завалів дістали ще одне тіло жінки.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі відомо про 5 загиблих, це: 32-річна Анастасія, її 60-річна мама Мирослава, 35-річний Михайло, 63-річна Ірина та жінка, особу якої поки що не розголошували.

За даними ДСНС, кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 людей. Врятовано — 7 людей, евакуйовано — 64.

Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам.