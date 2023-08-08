Кількість поранених через обстріл Покровська знову зросла

Через обстріл Покровська Донецької області у понеділок, 7 серпня, кількість поранених зросла до 81 людини. Кількість жертв не змінилась – 7.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“81 поранений – 39 цивільних, серед яких двоє дітей – 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових”, – розповів він.

За словами Кириленка, загинули 7 людей – п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.

“Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів”, – додав очільник ОВА.