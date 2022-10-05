Кримінал

Будівлю посольства України в Празі облили червоною фарбою

5 Жовтня 2022 19:54
72

У ніч проти 5 жовтня невідомий зловмисник облив червоною фарбою будівлю посольства України в Празі. Інформацію агентству ČTK підтвердив речник поліції Ян Рибанський, передає Радіо Прага.

Фарбою виявилося забруднено кілька метрів стіни під парканом, що навколо будівлі диппредставництва на вулиці Шарля де Голля у шостому районі Праги. Фарба потрапила також на інформаційні таблички та щаблі.

Поліція розпочала розслідування інциденту. Зловмиснику може бути пред’явлено звинувачення у псуванні чужого майна.

Раніше учасники антивоєнної демонстрації обливали червоною фарбою будівлю посольства РФ після вторгнення в Україну російської армії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 21:36
5

“Енергоатом”: ЗАЕС продовжуватиме роботу в Україні
5 Жовтня 2022 21:00
85

NYT: США вважають, що за вбивством Дугіної стоять українці
5 Жовтня 2022 20:37
39

У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних
5 Жовтня 2022 19:04
43

На Харківщині знайшли два трупи закатованих цивільних
5 Жовтня 2022 18:46
74

“Енергоатом”: усі рішення щодо ЗАЕС прийматимуться у Києві
Останні новини
усі новини