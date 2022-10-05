Будівлю посольства України в Празі облили червоною фарбою

У ніч проти 5 жовтня невідомий зловмисник облив червоною фарбою будівлю посольства України в Празі. Інформацію агентству ČTK підтвердив речник поліції Ян Рибанський, передає Радіо Прага.

Фарбою виявилося забруднено кілька метрів стіни під парканом, що навколо будівлі диппредставництва на вулиці Шарля де Голля у шостому районі Праги. Фарба потрапила також на інформаційні таблички та щаблі.

Поліція розпочала розслідування інциденту. Зловмиснику може бути пред’явлено звинувачення у псуванні чужого майна.

Раніше учасники антивоєнної демонстрації обливали червоною фарбою будівлю посольства РФ після вторгнення в Україну російської армії.