Кримінал

Блогеру Шарію повідомлено про підозру у держзраді

6 Липня 2023 14:41
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Проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру у держзраді.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України.

Встановлено, що Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених.

Зокрема, пропагандист особисто підказував ФСБ як правильно знімати допити і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього “невигідні” для Росії моменти.

Зазначається, що змонтовані сюжети росіяни потім використовували для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарія залучив до негласної співпраці кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ Максим Косенко.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник в Севастополі. Ним виявився колишній голова Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку 2023 року вже отримав підозру у державній зраді.

Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх “погодили” з представником спецслужби Росії.

Потім Шарій доповнив деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Однак сам блогер у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських бійців, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя. Їм загрожує довічне ув’язнення.


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