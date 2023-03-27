Берислав на Херсонщині цілий день під російським вогнем, є постраждалі — ОВА

Місто Берислав Херсонської області від початку дня 27 березня перебуває під вогнем російської авіації та артилерії. Наразі відомо про 3 постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, внаслідок щільних обстрілів троє людей постраждали, у двох із них — тяжкі поранення. Усім зараз надають медичну допомогу.

Прокудін наголосив, що обстріли з боку російської армії тривають, і закликав мешканців Бериславського району перебувати в укриттях.