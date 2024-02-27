Absolut Vodka: історія бренду та популярні сорта

Горілка Абсолют – міцний алкогольний напій преміальної категорії. Під час його виготовлення використовуються ретельно відібрані інгредієнти. Секрет успіху бренду також полягає в бездоганній дистиляції. Ще однією важливою перевагою вважається оригінальний підхід до дизайну тари. Усі пляшки, у які розливається горілка Абсолют, можна вважати витвором мистецтва. У каталозі є ексклюзивні сорти, які колекціонують.
Стисла історія бренду
Історія бере початок наприкінці позаминулого сторіччя у швецькому містечку Ахус. Заснував бренд підприємець Ларс Олссон, який винайшов нову технологію виготовлення горілки. Цей метод отримав назву стійка дистиляція. Завдяки ньому напій має чистий смак. В 1970-х роках 20-го століття продукція бренду почала завойовувати американський ринок. У ті ж часи компанія почала співпрацю з дизайнерським проєктом Pentagram, які почали займатися виготовленням пляшок із вишуканим дизайном. Із тих пір торгова марка випускає лімітовані серії для багатих поціновувачів і колекціонерів. Сьогодні Absolut є одним із топовим виробників горілки в усьому світі. Він пропонує широкий асортимент із великим розмаїттям сортів та оригінальних рецептур.
Найбільш популярні сорти
- Медовий Абсолют. Ця ніжна горілка із солодкуватим присмаком квіткового меду користується популярністю далеко за межами Швеції. Її вживають у чистому вигляді та роблять основою багатьох коктейлів. Рекомендується пити із додаванням кубиків льоду.
- Манго Абсолют. Екзотичний сорт із неповторними нотками соковитих тропічних фруктів. У купажі також простежуються відтінки цитрусових: грейпфруту й апельсину. Відмінний варіант для пляжних та барних коктейлів.
- Vanilla Absolut. Напій наповнений теплою ніжністю ванілі. Використання в рецептурі ванільних бобів дає змогу отримати неповторний ароматний післясмак. Відмінне рішення для того, щоби провести незабутній вечір у теплій компанії друзів.
- Груша Абсолют. Соковита груша є головною складовою ароматичного букету. Завдяки відносній м’якості, напій дасть змогу отримати насолоду як від вживання в чистому вигляді, так і в складі коктейлів.
- Журавлина Абсолют. Купаж наповнений яскраво вираженим присмаком журавлини, також простежуються відтінки свіжих фруктів. Цей сорт – справжня насолода для рецепторів любителів оригінальних смаків. Напій гарантує неповторні враження від вживання. Елітну горілку від цього та інших брендів можна придбати в маркеті алкогольних штук МАУДАУ,
- Original Absolut. Незважаючи на традиційну міцність (40%), смак цієї горілки можна назвати м’яким та ніжним. Для виготовлення напоя використовуються зернові спирти найвищого гатунку. Завдяки цьому сорт здобув визнання в десятків тисяч поціновувачів бренду в усьому світі.
Горілка Absolut – шляхетний напій із багаторічними традиціями.