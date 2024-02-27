Absolut Vodka: історія бренду та популярні сорта

Горілка Абсолют – міцний алкогольний напій преміальної категорії. Під час його виготовлення використовуються ретельно відібрані інгредієнти. Секрет успіху бренду також полягає в бездоганній дистиляції. Ще однією важливою перевагою вважається оригінальний підхід до дизайну тари. Усі пляшки, у які розливається горілка Абсолют, можна вважати витвором мистецтва. У каталозі є ексклюзивні сорти, які колекціонують.

Стисла історія бренду

Історія бере початок наприкінці позаминулого сторіччя у швецькому містечку Ахус. Заснував бренд підприємець Ларс Олссон, який винайшов нову технологію виготовлення горілки. Цей метод отримав назву стійка дистиляція. Завдяки ньому напій має чистий смак. В 1970-х роках 20-го століття продукція бренду почала завойовувати американський ринок. У ті ж часи компанія почала співпрацю з дизайнерським проєктом Pentagram, які почали займатися виготовленням пляшок із вишуканим дизайном. Із тих пір торгова марка випускає лімітовані серії для багатих поціновувачів і колекціонерів. Сьогодні Absolut є одним із топовим виробників горілки в усьому світі. Він пропонує широкий асортимент із великим розмаїттям сортів та оригінальних рецептур.

Найбільш популярні сорти

Медовий Абсолют. Ця ніжна горілка із солодкуватим присмаком квіткового меду користується популярністю далеко за межами Швеції. Її вживають у чистому вигляді та роблять основою багатьох коктейлів. Рекомендується пити із додаванням кубиків льоду. Манго Абсолют. Екзотичний сорт із неповторними нотками соковитих тропічних фруктів. У купажі також простежуються відтінки цитрусових: грейпфруту й апельсину. Відмінний варіант для пляжних та барних коктейлів. Vanilla Absolut. Напій наповнений теплою ніжністю ванілі. Використання в рецептурі ванільних бобів дає змогу отримати неповторний ароматний післясмак. Відмінне рішення для того, щоби провести незабутній вечір у теплій компанії друзів. Груша Абсолют. Соковита груша є головною складовою ароматичного букету. Завдяки відносній м’якості, напій дасть змогу отримати насолоду як від вживання в чистому вигляді, так і в складі коктейлів. Журавлина Абсолют. Купаж наповнений яскраво вираженим присмаком журавлини, також простежуються відтінки свіжих фруктів. Цей сорт – справжня насолода для рецепторів любителів оригінальних смаків. Напій гарантує неповторні враження від вживання. Елітну горілку від цього та інших брендів можна придбати в маркеті алкогольних штук МАУДАУ, Original Absolut. Незважаючи на традиційну міцність (40%), смак цієї горілки можна назвати м’яким та ніжним. Для виготовлення напоя використовуються зернові спирти найвищого гатунку. Завдяки цьому сорт здобув визнання в десятків тисяч поціновувачів бренду в усьому світі.

Горілка Absolut – шляхетний напій із багаторічними традиціями.